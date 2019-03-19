مصر تسعى للخبرة الروسية في أمن المعلومات

استقبل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كونستانتين نوسكوف، وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي، الذي يزور مصر حاليا.

وأكد رئيس الحكومة تطلع بلاده لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الاتصالات فى البلدين، وتوسيع التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأضاف مدبولي بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء: "نتطلع للاستفادة من الخبرة الروسية فى مجال أمن شبكات المعلومات، وكذا مجال الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على مواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا وما يطلق عليه الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار البيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك، إلى أن "مصر تخطو خطوات مهمة ومتسارعة فى مجال الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات، وأن ذلك سوف يتزايد مع انتقال المصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما تمتلكه من بنية تحتية حديثة ومتطورة، وهو ما يمثل مجالاً خصباً للتعاون بين مصر وروسيا".

من جانبه، أكد وزير الاتصالات الروسي ترحيب بلاده بالتعاون مع مصر في مجال تكنولوجيا الاتصالات وأمن شبكات المعلومات بالإضافة إلى الحكومة الإلكترونية والمدن الذكية.

وأشار إلى أن الحكومة الروسية كان لها تجربة ناجحة فى استخدام التكنولوجيا في تأمين مباريات كأس العالم العام الماضى.

وتابع بأنه اصطحب معه خلال زيارة مصر ممثلين عن 12 شركة روسية تعمل فى مجال تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات، وأن تلك الشركات أبدت سعادتها بما شاهدته في مصر من تطور في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذا فيما يخص توافر البنية التحتية المتطورة في مجال الاتصالات، ومن المأمول أن تشهد الفترة القادمة تعاوناً واستثمارات روسية في هذه المجالات.

وحضر اللقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، وأكد أنه اتفق مع الجانب الروسي على التعاون في أفريقيا، من خلال تقديم التكنولوجيا الروسية إلى دول القارة عن طريق كوادر مصرية.