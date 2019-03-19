موسكو والقاهرة لم توقعا في العام الماضي عقودا لتوريد آليات طيران إلى مصر

أكد المكتب الصحفي للهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري-التقني أن روسيا ومصر لم توقعا في النصف الثاني من العام الماضي عقودا لتوريد آليات طيران إلى مصر.

© Sputnik . Ramil Sitdikov روسيا تعرض 300 سلاح جديد في المعرض العسكري في مصر . وجاء في بيان الهيئة الفدرالية: "في النصف الثاني من العام 2018، لم نبرم عقود توريد آليات طيران إلى جمهورية مصر العربية".

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية قد نشرت خبرا مفاده أن روسيا ومصر وقعتا اتفاق توريد عشرات الطائرات من طراز "سو 35" الروسية للقوات الجوية المصرية بقيمة ملياري دولار أمريكي.

وأشارت الصحيفة أن التوريد كان يجب أن يبدأ في بداية 2020-2021.