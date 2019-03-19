مجلس الدوما يعلق على تعيين توكايف قائما بأعمال رئيس كازاخستان

موسكو — سبوتنيك. وقال كلاشنيكوف لوكالة "سبوتنيك": "أنا أعرف القائم بأعمال الرئيس الكازاخي… إنه شخص قادر على تحمل المسؤولية وأحد وجهاء كازاخستان الذين يتمتعون بالاحترام. إنه أمر طيب للغاية بالنسبة لي أن يقع عليه الاختيار".
كما أشار كلاشنيكوف، إلى أنه وبشكل عام، في الممارسة العالمية، غالباً ما يجري اختيار ممثل البرلمان رئيساً بالنيابة.
ويرى كلاشنيكوف بأن نزارباييف، الذي أعلن استقالته، كان بمثابة "حقبة كاملة"، حدثت خلالها تحولات في كازاخستان. في الوقت نفسه، فإن خروجه الطوعي يتحدث عن قرار متوازن، لا تمليه ضغوط الظروف السياسية.
هذا وأعلن الرئيس الكازاخي، نور سلطان نزارباييف، اليوم الثلاثاء، أنه قرر الاستقالة من رئاسة الدولة اعتباراً من 20 آذار/ مارس، وأنه سيشغل منصب رئيس كازاخستان بالنيابة، رئيس مجلس الشيوخ في برلمان البلاد قاسم زومارت توكايف.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)