مجلس الدوما يعلق على تعيين توكايف قائما بأعمال رئيس كازاخستان

أعلن رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوروبي الآسيوي والعلاقات مع المواطنين في مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان الروسي)، ليونيد كلاشنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، قاسم توكايف، الذي تم تعيينه قائما بأعمال رئيس كازاخستان، هو سياسي قادر على تحمل المسؤولية، وأن هذا القرار "إيجابي جدا" بالنسبة لروسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال كلاشنيكوف لوكالة "سبوتنيك": "أنا أعرف القائم بأعمال الرئيس الكازاخي… إنه شخص قادر على تحمل المسؤولية وأحد وجهاء كازاخستان الذين يتمتعون بالاحترام. إنه أمر طيب للغاية بالنسبة لي أن يقع عليه الاختيار".

© Sputnik . Michail Klimentiev رئيس كازاخستان يعلن استقالته من منصبه

وأكد البرلماني أيضا أن هذا القرار بالنسبة لروسيا سيكون "إيجابيا للغاية".

كما أشار كلاشنيكوف، إلى أنه وبشكل عام، في الممارسة العالمية، غالباً ما يجري اختيار ممثل البرلمان رئيساً بالنيابة.

ويرى كلاشنيكوف بأن نزارباييف، الذي أعلن استقالته، كان بمثابة "حقبة كاملة"، حدثت خلالها تحولات في كازاخستان. في الوقت نفسه، فإن خروجه الطوعي يتحدث عن قرار متوازن، لا تمليه ضغوط الظروف السياسية.

هذا وأعلن الرئيس الكازاخي، نور سلطان نزارباييف، اليوم الثلاثاء، أنه قرر الاستقالة من رئاسة الدولة اعتباراً من 20 آذار/ مارس، وأنه سيشغل منصب رئيس كازاخستان بالنيابة، رئيس مجلس الشيوخ في برلمان البلاد قاسم زومارت توكايف.