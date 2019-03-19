موسكو: روسيا تعتبر مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتبر نيكولاس مادورو، هو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، وموقفها من رئيس البرلمان، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، لا يعتمد على موقف الدول الأخرى منه.

وقال ريابكوف عقب لقائه بالمبعوث الأمريكي الخاص لدى فنزويلا إليوتون أبرامس: "بالنسبة لروسيا، نيكولاس مادورو، هو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، الذي تولى السلطة من خلال انتخابات شرعية وشفافة وتحت السيطرة الدولية. وقد أظهر تطور الأحداث أن تصرفات السلطات الفنزويلية تتناسب مع متطلبات الدستور".

© REUTERS / Carlos Barria فنزويلا لا تستبعد قيام أمريكا بهجمات إرهابية على أهداف مدنية في البلاد

من ناحية أخرى أضاف ريابكوف عقب محادثاته مع الممثل الخاص للولايات المتحدة إليوت أبرامز ، إن المشكلات الإنسانية لفنزويلا واضحة لروسيا والولايات المتحدة، لكن موسكو تصر على ضرورة ألا تأتي المساعدات إلا بمساعدة الأمم المتحدة.

وقال ريابكوف: "أشار المشاركون في المباحثات إلى وجود مشاكل إنسانية كبيرة يواجهها الشعب والسلطات الفنزويلية. وروسيا تؤيد تقديم المساعدة الإنسانية عن طريق استخدام القنوات التي تستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك موارد وقدرات المؤسسات الدولية ذات الصلة، والمبنية على التقيد الصارم بمبادئ الحياد والكفاءة المهنية ومنع تسييس هذه العملية ، خاصة في حالة الأزمة الإنسانية الحادة".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن المباحثات مع المبعوث الأمريكي كانت صعبة ولكنها صريحة.