المفوضية الأوروبية: يمكن لدول الاتحاد إدخال تعديلات على توجيه الغاز قبل نهاية العام

أعلن رئيس مجلس إدارة المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، دومينيك ريستوري، اليوم الثلاثاء، أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي يمكنها إدخال تعديلات على "توجيه الغاز" للاتحاد الأوروبي في تشريعاتها الوطنية، قبل نهاية عام 2019 بفترة طويلة.

© AP Photo / Christian Lutz البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا حول الدعوة لوقف "التيار الشمالي-2" ويعيد النظر في العقوبات ضد روسيا

بروكسل — سبوتنيك . وقال ريستوري لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول إمكانية نقل التعديلات على قوانين دول الاتحاد الأوروبي نفسها قبل نهاية هذا العام: "بفترة طويلة قبل ذلك، و أعتقد، في العديد من دول الاتحاد — قبل ذلك بفترة طويلة".

هذا وكان ريستوري، قد أفاد في وقت سابق من هذا الشهر، بأن المفوضية الأوروبية على استعداد للتباحث مع روسيا حول عمل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي — 2" الذي يجري إنشاؤه، إذا منحها مجلس الاتحاد الأوروبي تفويضاً بذلك. وأضاف بأن المفوضية الأوروبية تنتظر أن تدخل تعديلات على "توجيه الغاز" للاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، قبل إنجاز مشروع "التيار الشمالي — 2".

يذكر أنه سبق وطلبت المفوضية الأوروبية في صيف عام 2017 ، بأن يمنحها مجلس الاتحاد الأوروبي تفويضاً لإجراء مباحثات مع روسيا حول إمكانية تشكيل قاعدة قانونية خاصة لتأمين عمل خط أنابيب الغاز هذا، وبعد ذلك قدمت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته، تعديلات على "توجيه الغاز" للاتحاد الأوروبي. وتخضع هذه التعديلات حاليا لعملية التصديق النهائي عليها.