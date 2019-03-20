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19:17 20 مارس/ آذار 2019
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    المنتدى الدولي Atomexpo

    25 دولة تشارك في منتدى أوتوم إكسبو 2019

    © Sputnik . Рамиль Ситдиков
    روسيا
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    تم الانتهاء من قبول طلبات المشاركة في مسابقة ATOMEXPO AWARDS وهي جائزة مهنية دولية تعترف بالمزايا البارزة للشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الطاقة النووية والمساهمين الرئيسيين في تطوير الصناعة واستخدام الطاقة النووية لصالح البشرية.

    سانت بطرسبورغ
    © Sputnik . Alexei Danichev
    قطر تحل ضيفا على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
    وتقام المسابقة في إطارالحادي عشر "ATOMEXPO"، الذي سيعقد في الفترة الممتدة من 15 إلى 16 نيسان/ أبريل المقبل في مدينة سوتشي بمشاركة 25 دولة: الأرجنتين، بنغلاديش، بوليفيا، هنغاريا، ألمانيا، الدنمارك، مصر، جمهورية زامبيا، الهند، إندونيسيا، إسبانيا، كينيا، الصين، المغرب، منغوليا، كوريا الجنوبية، روسيا، الولايات المتحدة، تركيا، أوزبكستان، الفلبين، فرنسا، التشيك، السويد، اليابان.

    ومن المقرر أن يتم تقييم المشاركين لتحديد الفائزين بجوائز ATOMEXPO AWARDS، في خمس فئات وهي: التقنيات النووية لتحسين نوعية الحياة، الابتكارات للمستقبل، أفضل بداية، القبول العام، تنمية رأس المال البشري.ومن المقرر عقد الاجتماع النهائي لهيئة المحلفين، والذي سيحدد المشاريع الفائزة في 14 نيسان / أبريل القادم. وسيقام حفل توزيع الجوائز في 15 نيسان / أبريل والذي يوافق يوم افتتاح المنتدى.

    ويعتبر الموضوع الرئيسي لمنتدى هذا العام هو التقنيات النووية لحياة أفضل، وسيناقش المشاركون، بما في ذلك كبار مديري قادة الصناعة النووية الدولية والمسئولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والخبراء البارزين، قضايا الساعة المتعلقة بالتعاون الثنائي فيما يتعلق بجميع تطبيقات التكنولوجيات النووية، ويتضمن المعرض أحدث الحلول التكنولوجية والكفاءات والمشاريع التي يتم تطبيقها على استخدام الطاقة النووية واتباع نهج مسؤول تجاه البيئة والموارد الطبيعية، والشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة.

    ويعتبر الراعي الرسمي  للمنتدى الدولي الحادي عشر بنك VTB، وبنك غازبرزم. للمشاركة في فعاليات المنتدى وزيارة المعرض

    https://reg.atomexpo.ru/ru/registration   

    الكلمات الدلالية:
    اتوم اكسبو, سوتشي, منتدى, روسيا
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