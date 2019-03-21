قامت روسيا والصين بربط جزأين من جسر السكك الحديدية، والذي سيتيح تشغيله ربط شبكة السكك الحديدية في شمال شرق الصين وخط سكة الحديد عبر سيبيريا.

قام عمال البناء الروس "بربط" الجزأين من جسر تونغجيانغ-نيجننيلينسكوي في 20 مارس/آذار في الساعة 00.00 بتوقيت بكين، ووضعوا آخر جزء بطول 132 مترًا بينهما.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy الصين: روسيا شريكنا الوحيد في المخطط المستقبلي

كما ذكرت الإذاعة الوطنية الصينية، سيتم تثبيت هياكل الجسر في غضون أيام، ثم سيتم ربط الجسر الروسي الصيني.

في أوائل أبريل/نيسان، ستقام مراسم احتفالية بمناسبة ربط الجزأين من الجسر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الصينية.

قال لي هوا شاو، كبير المهندسين للجسر، إنه من المقرر الانتهاء من البناء بالكامل في يوليو/تموز. ستكون القطارات الموجودة عليه فارغة في عام 2019. ومن المخطط تصدير الفحم ومنتجات الغابات والأسمدة المعدنية وغيرها من السلع عبر أول جسر للسكك الحديدية بين روسيا والصين. طول الجسر 2.2 كم، منها 300 متر جزء روسي.