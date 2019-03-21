"حب من النظرة الأولى"...دعوة لأردوغان لزيارة القرم

تحدثت بوكلونسكايا لـ"سبوتنيك" حول زيارة الرئيس التركي، قائلة: "إذا جاء الرئيس التركي إلى شبه جزيرة القرم، فسيقع في حبها، ويرى بأم عينيه القرم وسكان سيفاستوبول، الذين سيفرحون بأنهم في بيوتهم، وفي وطنهم".
وأكدت عضو مجلس الدوما أن زوار القرم يقعون بحب هذه الجزيرة، واصفة القرم "بالجنة على الأرض".
يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وجّه دعوة، في وقت سابق، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحضور افتتاح مسجد في شبه الجزيرة.
يشار إلى أنه يتم بناء المسجد في القسم الجنوبي للقرم. ووفقا للمشروع، فإنه سوف يتضمن قسمين، الأول (وهو المبنى الرئيس) مع قبة تصل إلى 28 مترا وساحة فناء مع أعمدة (مكان الوضوء قبل أداء الصلاة).
ويتضمن المسجد أربع مآذن يبلغ ارتفاع كل منها 50 مترا.
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