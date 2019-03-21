"حب من النظرة الأولى"...دعوة لأردوغان لزيارة القرم

أكدت عضو مجلس الدوما الروسي، ناتاليا بوكلونسكايا، أن الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان سيقع في حب شبه جزيرة القرم إذا زارها وشاهدها بأم عينيه.

تحدثت بوكلونسكايا لـ"سبوتنيك" حول زيارة الرئيس التركي، قائلة: "إذا جاء الرئيس التركي إلى شبه جزيرة القرم، فسيقع في حبها، ويرى بأم عينيه القرم وسكان سيفاستوبول، الذين سيفرحون بأنهم في بيوتهم، وفي وطنهم".

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بوتين يصل إلى القرم بمناسبة الذكرى الخامسة لعودتها إلى روسيا

وأكدت عضو مجلس الدوما أن زوار القرم يقعون بحب هذه الجزيرة، واصفة القرم "بالجنة على الأرض".

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وجّه دعوة، في وقت سابق، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحضور افتتاح مسجد في شبه الجزيرة.

يشار إلى أنه يتم بناء المسجد في القسم الجنوبي للقرم. ووفقا للمشروع، فإنه سوف يتضمن قسمين، الأول (وهو المبنى الرئيس) مع قبة تصل إلى 28 مترا وساحة فناء مع أعمدة (مكان الوضوء قبل أداء الصلاة).

ويتضمن المسجد أربع مآذن يبلغ ارتفاع كل منها 50 مترا.