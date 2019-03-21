الكرملين: الرئيس الكازاخستاني الجديد يزور روسيا في أقرب وقت

تحدث المكتب الصحفي للكرملين عن المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الرئيس الكازاخي الجديد قاسم ـ جومارت توكايف، وزيارته لروسيا في أقرب وقت.

ذكر المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي مكالمة هاتفية، هنأ الرئيس الكازاخي الجديد متمنيا له النجاح في منصبه.

© Sputnik . Michail Klimentiev رئيس كازاخستان يعلن استقالته من منصبه

كما تم الاتفاق على العمل عن كثب من أجل تطوير العلاقات بين البلدين وزيارة روسيا.

يذكر بأن الرئيس السابق، نورسلطان نزاربايف، أعلن يوم الثلاثاء قرار استقالته من منصبه وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ قاسم ـ جومارت توكايف، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

قال الرئيس الكازاخي المستقيل على الهواء في إحدى قنوات الجمهورية: "اتخذت قرارا بإنهاء سلطاتي كرئيس".

وأضاف نزاربايف: "ستجرى الانتخابات الرئاسية، وسيقوم رئيس مجلس الشيوخ قاسم ـ جومارت توكايف بواجبات رئيس كازاخستان حتى الانتخابات الرئاسية".