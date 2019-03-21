لافروف: عدم التزام سان مارينو بالعقوبات الغربية ضد روسيا يفتح فرصا للتعاون

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن عدم انضمام جمهورية سان مارينو لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا يفتح فرصا جديدة لتوسيع التعاون الثنائي، بما في ذلك في القطاع المصرفي وفي مجال الزراعة.

سان مارينو — سبوتنيك. قال لافروف عقب محادثاته مع وزير خارجية سان مارينو نيكولا رينزي:

"نحترم السياسة الخارجية المتوازنة لجمهورية سان مارينو، واستقلاليتها في حل القضايا المهمة، ونقدر، أن سان مارينو لم تنضم إلى العقوبات الأحادية غير المشروعة المفروضة على روسيا، مما يخلق فرصًا إضافية لتعزيز التعاون العملي المفيد للطرفين، سنستغل هذه الفرص، ونوقشت اليوم خيارات مختلفة، كيف يمكننا توسيع التعاون في مجال المنتجات الزراعية وفي مجال التعاون المصرفي، حيث توجد سلسلة كاملة من المبادرات".