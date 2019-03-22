الكرملين يتمنى أن تبقى تصريحات ترامب عن سيادة إسرائيل على الجولان مجرد دعوة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان لا تخدم التسوية وتزيد من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، وأن الكرملين يأمل أن تبقى كلمات الرئيس الأمريكي مجرد دعوة.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، يمكن أن تؤدي مثل هذه الدعوات إلى زعزعة استقرار الوضع المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط. على أي حال، فإن هذه الفكرة في حد ذاتها لا تسهم بأي شكل من الأشكال في أهداف وغايات التسوية في الشرق الأوسط، بل على العكس".

وأضاف بيسكوف: "في هذه الحالة، بالطبع، إنها مجرد دعوة حتى الآن، ونأمل أن تبقى كذلك".

وكان ترامب غرد، أمس عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019

​وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، اللذين يطالبان إسرائيل بالانسحاب منها.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 1981، أعلنت إسرائيل "ضم الجولان" من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة.