وزير الدفاع الباكستاني يزور موسكو في أبريل

قال سفير باكستان لدى موسكو، قاضي خليل الله، إن وزير الدفاع الباكستاني سيزور موسكو لحضور مؤتمر موسكو للأمن الدولي.

موسكو- سبوتنيك وذكر السفير، خلال مؤتمر صحفي في مبنى المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، "نترقب زيارة وزير الدفاع الباكستاني موسكو لحضور مؤتمر موسكو للأمن الدولي".

© AFP 2019 / Tauseef Mustafa باكستان ترحب باقتراح موسكو حول وساطة محتملة في حل مشكلة كشمير

وكانت باكستان قد رحبت باقتراح روسيا حول وساطة محتملة في حل مشكلة كشمير مع جارتها الهند.

وقال سفير باكستان في موسكو، قاضي خليل الله، إن إسلام آباد ترحب باقتراح موسكو بوساطة محتملة في حل مشكلة كشمير، لكن الهند صرحت أنها لا تحتاج إلى مساعدة في المفاوضات.

وذكر السفير"نحن ممتنون لروسيا على الاقتراح بشأن منصة المفاوضات بين باكستان والهند، تلقينا هذا العرض من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف… لكن الجانب الآخر صرح أنه لا يحتاج إلى طرف ثالث (للمساعدة) في المفاوضات. أما بالنسبة لنا، فنحن مستعدون".

وفي نفس الوقت، أشار إلى أن باكستان لم تطلب مثل هذه الوساطة.

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.

وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير/ شباط، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.