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18:25 22 مارس/ آذار 2019
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    ملكة جمال موسكو 2018

    سر تجريد ملكة جمال موسكو من لقبها

    © Sputnik . Anton Denisov
    روسيا
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    جُردت ملكة جمال العاصمة الروسية موسكو، أمس الخميس، من لقبها، وسط مزاعم بأنها أتلفت تاجها، وعدم التزامها مطلقا بشروط العقد الذي يوقع عادة مع الفائزة.

    تم تجريد أليسيا سيمرينكو (24 عاما) من اللقب، بعدما ادعت أنها لا تستطيع المشاركة في الأحداث، بسبب مرضها الشديد، ولكن تم اكتشاف صور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تتلقى حمام شمس في جزر المالديف، وفقا للصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال العاصمة الروسية على "إنستغرام".

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    ❗❗❗ ЛИШЕНИЕ ТИТУЛА "МИСС МОСКВА-2018"❗❗❗ 🔺️АЛЕСЯ СЕМЕРЕНКО — победительница главного столичного конкурса красоты "Мисс Москва-2018" — ❗ЛИШАЕТСЯ❗ главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора. 🔺️Лишение титула происходит впервые за 23 года существования конкурса "Мисс Москва". 🔺️Согласно правилам конкурса главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы переходят "Первой Вице-Мисс Москва" — Ксении Паленовой.

    A post shared by Мисс Москва•Краса России (@missmoscow_official) on Mar 20, 2019 at 6:31pm PDT

    كما وجه اتهام لأليسيا سيمرينكو، بأنها ظلت مختفية مع تاجها المرصع بالألماس والفضة، وأنها ألحقت أضرارا به عندما أعادته لمنظمي الحفل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

    ويقول المنظمون إن سيمرينكو التي تدرس الاقتصاد، إنها خالفت القواعد بإبقاء تاجها في المنزل، وعندما أعادته، "كان الماس المرصع يتساقط".

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    Мальдивы 🌴🌊 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Как много в этом слове. 🙊 Мальдивы — это рай на земле, спокойный и безгранично умиротворённый отдых. Приезжая на остров, первое, что ты видишь пока идёшь по пирсу — это кристально чистую воду Индийского океана и рыбок, плавающих рядом с пирсом. 🐠😍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Здесь нет шумных баров, суматохи и пыли. Ещё с самого детства, смотря рекламу Баунти, я мечтала здесь очутиться. Прикоснуться к кусочку рая. И я ни разу не пожалела! Здесь непередаваемо хорошо! И я все больше задумываюсь о том, чтобы переехать жить ближе к морю. Здесь я чувствую себя как-будто на своём месте 🤔🥥🐒 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🌟 5 интересных фактов о Мальдивах: 🌟⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1. Столица Мальдив – город Мале – самая миниатюрная столица в мире. Площадь острова всего 5,8 км². ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2. Здесь разрешено иметь до 4-х жён одновременно, а измена считается непростительной и даже аморальной. 🙊 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3. На Мальдивах нет собак, змей и высоток 🏙🐍 (Нельзя строить здания выше, чем самая высокая пальма 🌴) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4. Жители Мальдив считаются самыми образованными в мире. Этот показатель в стране составляет 98% (Специалисты считают, что на такую грамотность влияет маленькая территория, где ученикам просто негде прогуливать занятия. 😅) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5. В водах Мальдивских островов обитает более 2000 видов рыб, среди них 7 видов, которые не встречаются больше нигде на планете. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Теперь хочется слетать на Бали. Кто был? 🏄🏻‍♀️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Какое место вам запомнилось и понравилось больше всего? ☀️

    A post shared by Алеся Семеренко (@alesiasemerenko) on Feb 24, 2019 at 10:37pm PST

    من جانبها، أنكرت أليسيا سيمرينكو الاتهامات الموجهة إليها، وتزعم أنها ضحية ثأر وحملة من "الأكاذيب" ضدها، لأنها تسببت في ازعاج بعدما فازت باللقب في مسابقة ملكة الجمال الروسية المرموقة قبل 3 أشهر.

    وقال مصدر من المسابقة إن أليسيا "يجب أن تشعر بالأسى، بسبب اضطرارها إلى التخلي عن تاجها إلى أقرب منافسة لها — الوصيفة كسينيا بالينوفا — ولكن هذا ما يحدث الآن".

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    Узнали? 👩🏻‍🎤😅 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Как все-таки прическа и цвет волос может менять внешность человека. ☝🏻А это, между прочим, мои натуральные кудри 🤫 С цветом, я чуть-чуть поэксперементировала, правда 🙈 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ А ещё был у меня случай, когда я решила испортить себе волосы 😬Нарастила их почти до пояса, проходила 2 месяца и в итоге сняла вместе со своими 💇🏻‍♀️😪 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Как считаете, с какими волосами мне лучше, с прямыми или кудрявыми? 🙈Были ли у вас эксперименты со внешностью и жалели ли вы потом об этом? 🤔

    A post shared by Алеся Семеренко (@alesiasemerenko) on Feb 22, 2019 at 9:43pm PST

    وادعى المصدر أنه كان من المستحيل الاتصال بأليسيا للقيام بالتعهدات المطلوبة منها بعد الفوز باللقب، بسبب مرضها المزعوم.

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    🔮 Цели на 2019 год 🔮 ⠀ Заглянем в магический шар. Как я обещала, 2019 год будет ярким, насыщенным и амбициозным 🌻 Хочу поделиться с вами своими планами. Некоторые из них будут очевидны для девушки. Другие — могут очень даже удивить. Смотрите. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1. Хочу добиться идеальной фигуры, вести здоровый образ жизни и курить меньше кальяна 😆 Кто-то скажет "господи, ты и так модель, зачем тебе она"? Я считаю, что останавливаться на достигнутом не нужно. 2. Слетать на Мальдивы. Смешно, но я там не была ни разу 🐬 3. Снимать больше интересного контента в Инстаграм и уделять ему больше времени в целом. С тех пор, как на меня обратили свое внимание журналисты после конкурса "Мисс Москва", я задумалсь — почему бы мне не прокачать свою медийность на новый уровень? Я могу быть полезна людям, рассказывать важные и интересные вещи, показывать что-то удивительное и шокирующее. Дело придумано, осталось малое — осуществить его 😘 4. Открыть свою кофейню. Про нее пока не буду писать. Пусть кофейня станет сюрпризом. 5. Сняться в клипе. Клип — очень неплохая штука!!! 🔆 Почему меня еще не позвали в крутой клип? Пишите? 6. Развиваться и быть ближе к людям. Знаете, сейчас обо мне много пишут. И порой я думаю — все же несправедливо наши СМИ, общественность, воспринимают женщин, моделей. Стереотипные суждения о нас, как о тупых куклах, неспособных ни на что, кроме как ходить на подиумах. Ну ок — вызов принят. Я постараюсь разрушить стереотип. За себя я не переживаю, но хочу отстоять честь красивой половины женского пола. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В общем, обожаю ставить цели. И собираюсь их выполнить. 💪🏻 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Пишите, какие у вас цели на 2019? Пора начинать побеждать и делать невозможное! 😇🌟 #миссмосква2018 #цели2019

    A post shared by Алеся Семеренко (@alesiasemerenko) on Jan 20, 2019 at 11:26pm PST

    وشكت منتجة المسابقة، سفيتلانا ياجوفيتسكايا، من أن اليسيا ظلت مريضة طوال الوقت، ولكنها اكتشفت أنها كانت تعيش حياة اجتماعية مكثفة عبر حسابها على "إنستغرام".

    وأضافت أنه "عندما ذهب المديرون لزيارتها في المنزل، وجدوا أن التاج كان مكسورا ومثنيا في عدة أماكن.

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    تجريد, ملكات الجمال, لقب, أخبار روسيا, ملكة جمال, موسكو, روسيا
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