برلماني: أكثر من 80 % من النجاح بتحرير سوريا من الإرهابيين يعود لروسيا مع الجيش السوري

أكد عضو لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، إيفان تيترين، اليوم الجمعة، أن أكثر من 80 في المئة من النجاح في تحرير أراضي الجمهورية العربية السورية من الإرهابيين يعود لروسيا والحلفاء، وأن الولايات المتحدة تحاول زيادة أهميتها في تحرير سوريا.