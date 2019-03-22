موسكو: واشنطن تواصل تطبيق سياسة خطيرة في مسألة الدفاعات الصاروخية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر نوايا الولايات المتحدة إجراء اختبارات لاعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات دليلا على سياسة خطيرة تحذوها واشنطن بشأن مسألة الدفاع الصاروخي.

موسكو — سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الروسية "أكدت واشنطن على مدى سنوات عديدة لموسكو أن النظام المضاد للصواريخ الجاري إنشاؤه لا يهدد قوات الردع النووي الروسية".

US Air Force / Joe Davila أمريكا تعترف بأنها كانت تطور أسلحة منتهكة معاهدة الصواريخ

وأعادت الخارجية الروسية إلى الأذهان أنه في عام 2012 في مؤتمر موسكو الأمني، معلقة على الحسابات التي قدمها المتخصصون الروس، التي أظهرت بوضوح قدرة الدفاعات الصاروخية الأمريكية المعدلة على ضرب الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الروسية، وبالتالي تقليل فعالية الردع الاستراتيجي من الجانب الروسي، "حاول الأمريكان إقناعنا بعدم صحتها".

يذكر أنه في وقت سابق خلال تقرير المراجعة حول سياسة الولايات المتحدة بشأن الدفاع الصاروخي، أعلن بأن البنتاغون سيختبر في عام 2020 الصاروخ "إس إم — 3" المضاد للصواريخ، لاعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

هذا وصرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تقوم بتحسين عمل صواريخها متوسطة المدى في إطار اختبار نظامها للدفاع الجوي.