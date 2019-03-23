"روسينغيرواتوم" تطلق مفاعلا نوويا في محطة نوفوفورونيج

ذكرت شركة روسينغيرواتوم الروسية اليوم السبت، أن مفاعلا نوويا لوحدة الطاقة المبتكرة تم إطلاقه بنجاح في محطة نوفوفورونيج النووية الروسية.

القاهرة — سبوتنيك. وجاء في البيان "في 22 مارس/ آذار 2019، وصل التفاعل بين قلب المفاعل لوحدة الطاقة المبتكرة رقم 2 مع مفاعل VVER-1200 في محطة NPP-2 في نوفوفورونيج إلى الحد الأدنى لمستوى القدرة المتحكم به".

يذكر أن مجلة "بور" الأمريكية المتخصصة في مجال الطاقة، صنفت وحدة الطاقة المبتكرة رقم 6 لمحطة نوفوفورونيج للطاقة النووية كواحدة من أفضل ثلاث منشآت نووية في العالم لسنة 2017.

وأشارت إلى أن من أهم مميزات هذه الوحدة وجود أنظمة فريدة لا مثيل لها في العالم مثل النظام السلبي لإزالة الحرارة من المفاعل (أنظمة السلامة السلبية قادرة على العمل حتى في حالة الفقدان الكامل للطاقة الكهربائية ودون تدخل من قبل المشغلين) ومعيد الهيدروجين وحفرة تجميع صهارة المنطقة النشطة.