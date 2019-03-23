طائرات "سو27" الروسية ترافق قاذفة أمريكية فوق بحر البلطيق مرتين خلال 24 ساعة

وذكر، أنه أثناء التحليق لم تسمح أطقم مقاتلات "سو-27 " للقاذفات الاستراتيجية الأجنبية بالاقتراب من حدود الدولة الروسية.
ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.
ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا إلى التخلي عن مثل هذه النشاطات، الشيء الذي لم تستجب له وزارة الدفاع الأمريكية.
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