طائرات "سو27" الروسية ترافق قاذفة أمريكية فوق بحر البلطيق مرتين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم السبت، أن الطائرات الروسية من طراز "سو-27" رافقت فوق بحر البلطيق قاذفة استراتيجية من طراز "بي-52إتش" تابعة لسلاح الجو الأمريكي مرتين خلال 24 ساعة.

© Sputnik . Vitaly Ankov بالفيديو.."سو 27" تعترض طائرة تجسس أمريكية و تجبرها على المغادرة . وجاء في البيان "قامت المقاتلات الروسية من طراز "سو —27" التابعة لقوة الدفاع الجوي العاملة، بمرافقة القاذفة من طراز "بي-52إتش"، التابعة لسلاح الجو الأمريكي وذلك أثناء تحليقها في الأجواء فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق".

وذكر، أنه أثناء التحليق لم تسمح أطقم مقاتلات "سو-27 " للقاذفات الاستراتيجية الأجنبية بالاقتراب من حدود الدولة الروسية.

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا إلى التخلي عن مثل هذه النشاطات، الشيء الذي لم تستجب له وزارة الدفاع الأمريكية.