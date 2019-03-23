نائب روسي: روسيا جلبت إلى سوريا السلام والأمل في حياة جديدة

صرح النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة سيفاستوبول وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية السورية، ديمتري بيليك، اليوم السبت، بأن روسيا جلبت إلى سوريا السلام والأمل في حياة جديدة ولولا مساعدة روسيا، لكان مستقبل سوريا كدولة سيصبح غامضاً.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيليك، لوكالة "سبوتنيك": "لقد جلبت روسيا إلى سوريا السلام والأمل في حياة جديدة. لقد فعل بلدنا الكثير لتحرير الجمهورية العربية السورية من مقاتلي "داعش" وتدريب الجيش السوري. وبدون أي شك، لولا روسيا، فإن مستقبل سوريا كدولة كان سيصبح غامضاً".

© Sputnik . Natalia Seliverstov برلماني: أكثر من 80 % من النجاح بتحرير سوريا من الإرهابيين يعود لروسيا مع الجيش السوري

وأشار البرلماني، إلى أن السوريين أنفسهم يمكنهم الإجابة عن السؤال حول دور روسيا في تحرير سوريا وفي إعادة إعمار البلاد.

واختتم النائب قائلا "قبل بضعة أشهر فقط، وخلال زيارة وفدنا إلى الجمهورية العربية السورية، تمكنت من السير في شوارع دمشق. كل سوري قابلته كان يقترب مني كيفما أمكن ومن خلالي كان يشكر بلدنا على المساعدة. كانوا يقدمون الشكر كل على طريقته لا يهم بأي لغة، باللغة الروسية المكسرة يقولون "سباسيبو"، أو باللغة العربية "شكرا". إنهم بصدق ممتنون تماما لنا ويفهمون ما فعلته روسيا للحفاظ على سوريا".

وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، أن الأراضي السورية باتت محررة بنسبة 100 بالمئة من إرهابيي تنظيم "داعش" (لمحظور في روسيا). وصرحت ساندرز بهذا للصحفيين على متن الطائرة التي كانت تقلها إلى فلوريدا.

تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، منذ عام 2014، بعملية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، ويعملون في سوريا دون موافقة سلطات البلاد. في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.