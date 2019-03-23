العثور على ورشة عمل لتصنيع الأسلحة النارية في موسكو

عثرت الشرطة في موسكو على ورشة عمل غير قانونية لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والذخيرة، وقد تم فتح قضية جنائية ضد "الشركة المصنعة".

ووفقا مدير الدائرة الصحفية لمجلس موسكو المركز بوزارة الشؤون الداخلية، يوري تيتوف، أن ورشة العمل تقع في واحدة من الشقق في شارع نيكولنسكايا.

© Sputnik . Igor Zarembo الأمن الفدرالي الروسي يقبض على 3 من تنظيم إرهابي في القرم

وقال تيتوف "تم فحص المسكن حيث عثر ضباط الشرطة على أسلحة وذخائر وصادروها".

واعتقلت الشرطة رجلاً مدان سابقا يبلغ من العمر 45 سنة. ووفقا له، اشترى أسلحة لا تعمل، وقام بإعادة تصنيعها وأصبحت جاهزة للقتال.

وأضاف تيتوف "أثناء عملية التفتيش، تمت مصادرة بنادق تشبه بندقية كلاشينكوف، ومسدس رشاش من طراز كيدر ومسدسات أخرى، ومواد تشبه الأسلحة النارية، وذخائر مختلفة (حوالي 600 قطعة)، وتم إرسالها للفحص".

وفتحت الشرطة قضية جنائية بموجب المادة "حيازة أو نقل أو بيع أو تخزين أسلحة بصورة غير مشروعة وأجزائها الرئيسية وذخائرها".