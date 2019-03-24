بالفيديو..صاعقة تضرب طائرة متجهة إلى سوتشي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض طائرة ركاب لصاعقة خلال رحلتها من العاصمة التتارية قازان إلى مدينة سوتشي.

ووفقا للمكتب الصحفي في مطار سوتشي وقع الحادث على بعد 35 كيلومترا من المطار عندما بدأت الطائرة بالهبوط ولحسن الحظ لم يصب أي من الركاب بأذى وكان الهبوط ناجحا.

وبعدما حطت الطائرة على أرض المطار قام العاملون بفحصها وأقلعت إلى وجهتها الأخيرة مطار فنوكوفا بدون ركاب الذين كان من المفترض أن يطيروا إلى موسكو عن طريق رحلات أخرى.

وفي نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، تعرضت طائرة روسية كانت في طريقها من روما إلى عاصفة رعدية. وأثناء الرحلة، أخبر طاقم سفينة إيرباص A320 أبراج المراقبة أن البرق ضرب الطائرة دون أن يلحق اضرارا بأجهزتها

وهبطت الطائرة بنجاح في مطار شيريميتيفو في موسكو.