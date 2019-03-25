أجهزة الأمن الروسية تحبط 19 عملية إرهابية في البلاد خلال عام 2018

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن أجهزة الأمن الروسية أحبطت 19 عملية إرهابية في البلاد خلال عام 2018.

موسكو — سبوتنيك. وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "خلال العام الماضي وحده، تم منع 35 جريمة ذات طبيعة إرهابية، بما في ذلك 19 عملية إرهابية".

Public relations center of Federal Security Service هذا ما فعله الأمن الروسي لحظة اقتحام وكر خلية تابعة لـ"داعش" (فيديو)

وأضاف: "على الرغم من ذلك، يعمل الإرهابيون باستمرار على تطوير أساليبهم، ويستخدمون بنشاط الوسائل التقنية الحديثة، فضلا عن أساليب السرية، ويمتحنون يقظتنا باستمرار، وبالتالي، فإن الحديث عن تخفيف تدابير مكافحة الإرهاب أمر سابق لأوانه".

وختم سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف بقوله: إن "المعايير يجب أن تتوافق مع التحديدات والتهديدات القائمة ".

هذا ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا] والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك والتنظيمات العاملة على أراضي سوريا والعراق.