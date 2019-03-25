تسجيل
21:34 25 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    الخارجية الروسية

    الخارجية الروسية : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تصبح أداة جيوسياسية لتحقيق مصالح بعض البلدان

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10

    ذكرت وزارة الخارجية الروسية، متطرقة إلى تقرير البعثة الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن نتائج التحقيق في حادث الكلور في 7 نيسان / أبريل 2018 في مدينة دوما السورية، بأن المنظمة أصبحت أداة جيوسياسية لتحقيق مصالح عدد من البلدان.

    وجاء في بيان إدارة الإعلام والصحافة التابع لوزارة الخارجية الروسية على موقع وزارة الخارجية اليوم الأثنين "عقب الجلسة الدورية للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي عقدت في لاهاي، يومي 12 و 15 آذار / مارس، من هذا العام، ينبغي علينا أن نعلن، مع الأسف، أن الدول الغربية أظهرت مرة أخرى، وبشكل جلي، نهجاً مدمراً، لكل شيء، كان من شأنه، بطريقة أو بأخرى، أن يوضح ظروف ما حدث حول ما زعموا، بما يخص "الملف الكيميائي السوري".

    المختبر الكيميائي للمسلحين في دوما
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    منظمة حظر الكيميائي بعد التحقيق بحادثة دوما السورية ترجح استعمال الكلور
    ويشير البيان إلى أنه في "هذه المرة قاموا[في الغرب] بحظر اقتراحا لروسيا وعدد من الدول الأخرى لتنظيم إحاطة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع جميع خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، دون استثناء، لإثبات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، الذين شاركوا في التحقيق بحادث استخدام الكيميائي في نيسان / أبريل 2018 في مدينة دوما السورية، والذي استمر لمدة عام. الذي كان بمثابة ذريعة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لشن هجوماً صاروخياً على منشآت الأبحاث السورية، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وغيره من قواعد القانون الدولي المعتمدة في هذا المضمار".

    وأضاف البيان بأنه هذا الشيء "ليس مجرد صدفة، لأن مثل هذه الإحاطة يمكن أن تكشف عن تناقضات خطيرة للغاية في الواقع، في الاستنتاجات المعادية لسوريا الواردة في التقرير النهائي لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي نُشر في 1 آذار / مارس، حول هذا الحادث الكيميائي، والذي لم يكن في الحقيقة سوى استفزاز مسرحي آخر نُظم من قبل الخوذ البيضاء سيئة السمعة."

    ويضيف البيان بأن "هذا هو بالضبط ما توصل إليه الخبراء العسكريون الروس الذين زاروا دوما في استنتاجهم، خلال بضعة أيام بالضبط، بعد الحادث، والذين درسوا بدقة جميع ملابسات هذه الحادثة، والتي لا علاقة لها مطلقًا بتصرفات الطيران السوري في هذا المجال، والتي تم التلميح إليها بشكل صريح في تقرير خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

    وأختتم البيان بالقول، إنه:" ومما يثير بالغ القلق أن هذا الأمر أصبح بالفعل عادياً بالنسبة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويحدث ذلك بتواطؤ واضح مع إدارة الأمانة الفنية للمنظمة، والتي، على ما يبدو، ليست مدركة تمامًا لحقيقة أن هذه المنظمة الدولية ذات التقنية العالية والتي كانت ذات يوم موثوق بها للغاية، تصبح أداة جيوسياسية لتحقيق مصالح مجموعة ضيقة من الدول في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم ".

    الكلمات الدلالية:
    دوما, أسلحة كيميائية, روسيا, الخارجية الروسية, موسكو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تفتح أزهار شجر الكرز (ساكورا) بالقرب من معبد جيمينغ في نانجينغ، الصين 14 مارس/ آذار 2019
    جنة على الأرض... تفتح أزهار الكرز حول العالم
    الغرب يهدد أمن العالم بأسره
    سياسة الغرب لـ"تلوين العالم"
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك