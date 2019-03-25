الكرملين يرى أن لا أساس للاتهامات الواردة بتقرير مولر بحق روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الكرملين يعتبر أن الاتهامات الواردة بحق روسيا في تقرير المدعي الأميركي الخاص، روبرت مولر، لا أساس لها.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن لم نر التقرير بحد ذاته، لم يره أحد تقريبا، لذا لا توجد إمكانية لدينا للتعليق على أي شيء بالتفصيل. رأي خلاصة ما… والتي لم تقدم شيئا جديدا غير الاعتراف بعدم وجود أي مؤامرة".

© REUTERS / Doug Mills العدل الأمريكية: ترامب لم يتآمر مع روسيا في انتخابات 2016

وأضاف بيسكوف: "الاتهامات التي مازالت تصدر بحق روسيا بشأن التدخل في الشؤون الانتخابية الأمريكية ، نحن نعتبرها كما كانت، لا أساس لها".

واستشهد بيسكوف بحكمة فيلسوف صيني، شبه بها البحث عن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، بمن "يبحث عن قط أسود في غرفة معتمة لا قطط فيها أصلا".

وكان المدعي الخاص روبرت مولر أجري تحقيقا حول ما يوصف بـ"تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016.

وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لا يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.