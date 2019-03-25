برلماني روسي : الدعوة الألمانية لاستئناف الملاحة مع القرم بداية لرفع الحصار

صرح رئيس لجنة العلاقات بين الأعراق في برلمان القرم، يوري غيمبل، أن إعلان النواب الألمان الذين طالبوا باستعادة خطوط الملاحة البحرية مع شبه جزيرة القرم، يبين أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تدرك الحاجة إلى رفع الحصار البحري عن شبه الجزيرة، الذي كان خطأ سياسيا واقتصاديا.

سيمفيروبول — سبوتنيك. وقال غيمبل:

"في ألمانيا، هناك إشارة شديدة الأهمية. السياسيون الأوروبيون بدأوا يدركون عبثية الوضع الحالي ويعلنون صراحة أن ما يسمى بالحصار البحري لشبه جزيرة القرم كان خطأ سياسيا واقتصادياً من قبل دول الاتحاد الأوروبي الذين ذهبوا خلف أوكرانيا. ومنذ خمس سنوات لم يصدر أحد مثل هذه التصريحات. لذلك، هذه هي الخطوات الأولى لكسر الحصار البحري".

وأضاف، أنه يمكن أن تصبح موانئ القرم بوابات استراتيجية للدول الغربية في مسائل التجارة الدولية.

هذا في وقت سابق، أبلغ أعضاء البرلمان الألماني من حزب "البديل لألمانيا"، صحيفة "إزفستيا" الروسية، أنهم ينوون المطالبة بمراجعة القانون الذي يحظر على السفن دخول موانئ القرم. وسيتم طرح هذه المسألة في برلمان الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد انتخابات شهر أيار/ مايو.

وفي عام 2014، وبناءً على طلب أوكرانيا، حظر الاتحاد الأوروبي على المستوى التشريعي زيارة سفنه إلى شبه الجزيرة. ويواجه المخالفون غرامات باهظة وتدابير تصل إلى حد احتجاز السفن.