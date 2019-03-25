لافروف لبومبيو: اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان انتهاك للقانون الدولي

وقال الوزير الروسي لنظيره الأمريكي خلال اتصال هاتفي اليوم الأثنين:

"إن نية الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان تؤدي إلى انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعرقل تسوية الأزمة السورية، وتعمل على تفاقم الوضع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

وأضفى المرسوم صبغة رسمية على بيان ترامب في 21 مارس/ آذار الذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن "تعترف تماما" بسيادة إسرائيل على الجولان.