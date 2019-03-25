زاخاروفا: قرار واشنطن حول الجولان يؤدي للتصعيد في الشرق الأوسط

© REUTERS / Baz Ratner سوريا ترد على قرار ترامب الاعتراف بضم الجولان المحتل لإسرائيل

ووقع ترامب بوقت سابق في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ، في واشنطن، على هامش اجتماع "إيباك"، على بيان رئاسي يقر فيه بسيادة إسرائيل على الجولان" مشيرا إلى أن هذا الإعلان يهدف إلى "حماية أمن إسرائيل من التهديدات".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالأجماع رقم 497 في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، الذي يدعوا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.