روسيا تدين بشدة قصف قوات التحالف الدولي لأفغانستان

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، قصف التحالف الدولي لأفغانستان ووصفته بأنه جريمة أخرى لقوات الناتو في أفغانستان، من شأنها تأخير بدء عملية السلام.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية "إنه استخفاف، هذا القصف تم خلال المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان حول سبل إنهاء المواجهة المسلحة والدخول في تسوية سلمية في أفغانستان. ونحن مقتنعون بأن مثل هذه الفظائع تؤخر بدء عملية السلام في أفغانستان، وتؤدي إلى غضب السكان والتطرف واستمرار الحرب".

وأعلنت الخارجية عن إدانتها الشديدة "لجريمة أخرى لقوات الناتو في أفغانستان".

وأضافت البيان "ننضم إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق شامل ونطالب بتقديم الجناة إلى العدالة. ونستنكر عدم إجراء تحقيق بشكل صحيح في أي من الحوادث السابقة من هذا النوع وعدم معاقبة أحد".

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية و"حركة طالبان" كانتا قد أعلنتا في الـ 13 من الشهر الجاري، عن التوصل لاتفاق حول انسحاب القوات الأجنبية وعدم استخدام الأراضي الأفغانية في هجمات إرهابية.

وفي هذا الشأن، قال المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، في تغريدات على "تويتر"، إن السلام يتطلب الاتفاق على أربع قضايا: ضمانات مكافحة الإرهاب، انسحاب القوات، الحوار بين الأفغان، ووقف شامل لإطلاق النار. وإن الأطراف اتفقت في محادثات كانون الثاني/ يناير من حيث المبدأ على هذه العناصر الأربعة.