إلقاء القبض على وزير روسي سابق بتهمة اختلاس أموال

أكدت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الثلاثاء، بأنه تم توقيف وزير علاقات الحكومة المفتوحة السابق، ميخائيل أبيزوف، ووجهت إليه تهم بتشكيل مجموعة إجرامية والاحتيال واسع النطاق.

موسكو — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية: "لقد تم إلقاء القبض على أبيزوف، ويعتزم جانب التحقيق اتخاذ قرار بشأن تدبير وقائي بحقه خلال وقت قريب".

© Sputnik . Vladimir Pesnya بيسكوف: توجيه اتهامات كبيرة للسيناتور أراشوكوف وبوتين على اطلاع

وتابعت "… وجهت للوزير السابق للحكومة المفتوحة، ميخائيل أبيزوف، اتهامات بارتكاب جرائم بموجب الجزء 3 من المادة 210 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، والجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (إنشاء مجتمع إجرامي باستخدام منصبه الرسمي؛ والاحتيال على نطاق واسع)".

وكانت لجنة التحقيق قد أشارت في وقت سابق إلى أن أبيزوف استحوذ على 4 مليارات روبل (ما يعادل 62 مليون دولار). من أموال شركة سيبيريا للطاقة وشبكات الطاقة الإقليمية في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية، بالتواطؤ مع آخرين، وتم رفع دعوى جنائية ضده.

يذكر أن "الحكومة المفتوحة" عبارة عن مشروع تم إطلاقه في 2012 ويقضي هذا المشروع بإنشاء منصة للنقاش بين أجهزة السلطة وبين الشخصيات الاجتماعية والخبراء.