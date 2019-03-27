طائرة عسكرية يتيمة تظهر في سماء روسيا (فيديو)

ونُشر على شبكة الإنترنت فيديو يُظهر اختبار هذه الطائرة المعروفة باسم "تو-134أ-4" أو "تو-134أو بي-إل" في الجو. ودامت الطلعة الجوية الاختبارية حوالي ساعة.

وهذه الطائرة التي يسميها الطيارون بـ"الدرّة السوداء" نسخة عسكرية من طائرة الركاب "تو-134" تستخدم لتدريب الطيارين الذين يطيرون على طائرات "تو-22إم3" وهي قاذفات الصواريخ. كما تستخدم هذه الطائرة لرفع مهارات طياري "تو-22إم3" و"تو-160".

وتحتوي طائرة "تو-134أ-4" على أجهزة الاتصال والتنشين العسكرية و12 مقعدا للمتدربين.

وأنتجت روسيا حوالي 90 طائرة من طراز "تو-134أ-4" في زمن الاتحاد السوفيتي. وينتظرها استخدام مكثف في أقرب وقت لتدريب الطيارين على قيادة الطائرات القاذفة المحدثة "تو-160إم" التي ستدخل الخدمة في القوات الجوية الروسية في عام 2021.