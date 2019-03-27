روسيا تبرم صفقة لتوريد مئات الطائرات من طراز " ياك-130"

أعلن ممثل شركة "روس أبورون إكسبورت" نيكولاي روبان، في معرض "ليما - 2019" في لانكاوي، اليوم الأربعاء، أن روسيا أبرمت عقودا لتوريد نحو 100 طائرة من طراز "ياك -130" إلى ماليزيا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich "ياك-130" الروسية تشارك في العرض العسكري في لاوس

وقال روبان، خلال العرض الرسمي للطائرة في " ليما-2019"، لوكالة سبوتنيك : "ياك-130 تحظى بشعبية كبيرة في الخارج. وحتى يومنا هذا، تم التعاقد على حوالي 100 طائره من طراز ياك-130"، مشيراً في نفس الوقت، إلى أن العدد الإجمالي لهذا الطراز من الطائرات المستخدمة في العالم هو 160.

وأردف قائلا بهذا الصدد: "يتم تشغيل أكثر 160 طائرة من طراز ياك-130 في الخارج، الآن. وكان قد أبرم أول عقد تصدير في 2011".

وفي سياق آخر، صرح رئيس الشركة المتحدة لصناعة الطائرات، يوري سليوسار، يوم أمس الثلاثاء، أن موسكو يمكنها إنشاء مركز صيانة وتجميع للطائرات القتالية — التدريبية من طراز "ياك — 130" في ماليزيا.

ويشار إلى أن "ياك ـ 130" طائرة تدريبية ـ قتالية بطاقمين، مخصصة لتحضير وتدريب الطيارين وللاستخدام القتالي جواً وبراً في ظروف جوية مختلفة. وطائرة "ياك ـ 130" قريبة من خصائص طائرات الجيل "4+" والجيل الخامس وقادرة على الهبوط فوق أرض غير مجهزة.

يذكر أن معرض "ليما — 2019 " للمعدات الجوية — الفضائية والبحرية العسكرية يقام في جزيرة لانكاوي الماليزية، في الفترة من 26 إلى 30 آذار/مارس الجاري. وكان قد زار الدورة السابقة للمعرض 280 ألف شخص من 49 بلدا.