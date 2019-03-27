"ليما 2019"... عرض أحدث مقاتلة روسية

في معرض التقنيات العسكرية "ليما 2019" في ماليزيا تم عرض أحدث مقاتلة روسية.

وعرضت روسيا في هذا المعرض طائرتها المقاتلة الأحدث "سو-57" إلى جانب طائرتين حديثتين أخريين هما "سو-35" و"ميغ-35".

© Sputnik . Michail Voskresenskiy الطائرة الروسية الأكثر شعبية تغزو العالم

وتم عرض الطائرات الروسية لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.

وقال يوري سلوسار، رئيس شركة "أو أ كا" التي تدير صناعة الطائرات في روسيا، في تصريحات صحفية: "إننا عرضنا للسيد مهاتير محمد طائرة سو35 وطائرة ميغ35 وبدعتنا الجديدة الرئيسية مقاتلة الجيل الخامس سو57".

وذكر رئيس إدارة الصناعة الجوية الروسية أن طائرة "سو-35" تحل محل "سو-30إس إم"، وأكد أن روسيا تتطلع إلى تزويد البلدان الكثيرة بطائرات "ميغ-35".

وعن مقاتلة الجيل الخامس، قال رئيس إدارة الصناعة الجوية الروسية: "لم نوردها لأحد بعد" قبل أن أعرب عن أمله في أن يتم تصدير هذه الطائرات في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "سو-57" تستطيع الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت بدون حارق لاحق، وتتمتع بقدرة خارقة على المناورة بفضل المحركين القويين المزودين بتقنية الفوهات الموجهة التي تمكّن الطائرة من الدوران 360 درجة في مكان ثابت تقريبا.

وزودت هذه الطائرة بجهاز التشويش الإلكتروني "هملايا" الذي يجعل الطائرة غير مرئية للرادارات المضادة.