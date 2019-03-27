نيبينزيا: "النصرة" بمساعدة "الخوذ البيضاء" تحضر لتمثيلية كيميائية في إدلب

موسكو — سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "تدعو لقلق كبير المعلومات الواردة حول تحضير مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" بمساعدة "الخوذ البيضاء" لتمثيليات جديدة باستخدام مواد سامة".
وأكد الدبلوماسي أن "الإرهابيون لا يتوقفون عن الهجمات الاستفزازية ضد القوات الحكومية" مشيرا إلى أنه منذ بداية العام "تم رصد 460 حادثًا من هذا النوع ، وقتل 30 شخصًا ، وأصيب 100 آخرين".
من جهة أخرى أعلن المندوب الروسي أن روسيا مستعدة لبحث قضية معسكر الركبان السوري مع كل الشركاء الغربيين والأمم المتحدة بدون شروط مسبقة.
وقال نيبينزيا خلال الجلسة: " نحن مستعدون لمواصلة الحوار حول "الركبان" مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن، دون شروط مسبقة، أو تسييس للجوانب الإنسانية لهذا العمل".
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