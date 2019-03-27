نيبينزيا: الوضع في إدلب السورية يتطور في اتجاه خطير

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الوضع في إدلب يتطور في اتجاه خطير، وأشار إلى أن المسلحين في إدلب يعدون مع "الخوذ البيضاء" لهجوم كيميائي جديد.