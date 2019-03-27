انخفاض الطلب على العملات الأجنبية في روسيا بنسبة 15% في شهر يناير

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، عن تخفيض المواطنين الروس في كانون الثاني/ يناير الماضي، كمية مشتريات العملات الأجنبية النقدية في المصارف بنسبة 15 %، مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، وكانت حصة الدولار الأمريكي 11 %، واليورو 20%.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في إحصائيات المركزي: "انخفض حجم مشتريات العملات الأجنبية من قبل السكان [الروس] في المصارف المعتمدة بنسبة 15 %، في كانون الثاني/ يناير 2019، مقارنة مع كانون الأول/ ديسمبر 2018، إلى 2.1 مليار دولار. وتم شراء الدولار الأمريكي بنسبة 11% أقل من الشهر الذي سبقه، والعملة الأوروبية بنسبة 20%".

وأشار البيان إلى انخفاض إجمالي طلب المواطنين الروس على العملة النقدية (المبالغ الذي تم شراؤها في البنوك المصرح بها، والتي تم الحصول عليها عن طريق التحويل والسحب من حسابات العملات الأجنبية النقدية بالعملات الأجنبية) بنسبة 25% لتبلغ 3.8 مليار دولار. وسحب المواطنون الروس 1.7 مليار دولار من حسابات العملات الأجنبية، في كانون الثاني/يناير، وهو أقل بنسبة 35 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.

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هذا وسحبت المصارف الروسية 1.3 مليار دولار، في كانون الثاني/يناير، وهو أقل بنسبة 27 % عن الشهر السابق. وانخفضت واردات الدولار الأميركي بنسبة 17%، واليورو بنسبة 38%. وانخفض حجم العملة المصدرة من قبل المصارف بنسبة 18% إلى 0.5 مليار دولار.