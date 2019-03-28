سيارة عسكرية سورية نادرة تظهر في شوارع مدينة روسية

وينتظر أن تشهد عدة مدن روسية استعراضا عسكريا بمناسبة عيد النصر في التاسع من مايو/أيار 2019. وقد انطلقت التدريبات في مدينة يكاترينبورغ يوم الأربعاء الماضي.

© Sputnik . Aleksandr Kondratuk طائرة عسكرية يتيمة تظهر في سماء روسيا (فيديو)

وذكر جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية المركزية أن أكثر من 100 قطعة سلاح وآلية عسكرية شاركت في تدريب دشن الإعداد للعرض العسكري في هذه المدينة.

وبرزت بين الآليات التي سارت في شارع نوفوسيبيرسكايا سيارتان متميزتان من طراز "أورال-4320". وقالت وكالة الأنباء المحلية إن مظهرهما الصحراوي يدل على أنهما من السيارات التي تُستخدم في سوريا.

كما يدل على ذلك تسليحهما بمدفع "زي أو-23-2" وهو مدفع يلازم الكثير من نماذج العتاد العسكري المستخدمة في الشرق الأوسط.