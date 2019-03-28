زاخاروفا ردا على دعوة واشنطن "للخروج من فنزويلا": أولا أوفوا بوعودكم

نصحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، واشنطن بالوفاء بوعدها بسحب قواتها من سوريا.

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح صدر مؤخراً من دونالد ترامب بأن "روسيا يجب أن تخرج من فنزويلا". واقترحت زاخاروفا على واشنطن: "قبل تقديم المشورة لشخص ما للمغادرة من مكان ما"، الوفاء بوعوده التي قدمها للمجتمع الدولي، على وجه الخصوص في سوريا".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE الولايات المتحدة تدعو روسيا للخروج من فنزويلا

كما أشارت زاخاروفا إلى أن انسحاب القوات الأمريكية يمكن أن يتم بشكل سريع إلى حد ما، لكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك بعد.

ونقل موقع كومسومولسكايا برافدا عن زاخاروفا، قولها: "لذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المصالح المشروعة للدول الأخرى، أنصح الإدارة الأمريكية بأن تنفذ وعودها للمجتمع الدولي".

ووصفت واشنطن، يوم الأربعاء، وصول طائرات عسكرية روسية إلى فنزويلا مؤخرا بالعمل الاستفزازي، داعية موسكو إلى الخروج من فنزويلا ودعم زعيم المعارضة، خوان غوايدو، على حساب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكانت مجموعة من العسكريين الروس قد وصلت لمطار كاراكاس للمشاركة في مشاورات مع المسؤولين الفنزويليين حول التعاون في الصناعات الدفاعية، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي في كاراكاس لـ"سبوتنيك".

ووصلت الطائرات العسكرية الروسية، يوم السبت، بحسب تقارير إعلامية، حاملة على متنها نحو 99 عسكريا و35 طنا من البضائع.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.