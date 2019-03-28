بوتين يبعد حارسه الشخصي بطريقة طريفة (فيديو)

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإبعاد حارسه الشخصي عن الصحفيين خلال لقائه الرياضيين الذين شاركوا في بطولة "يونيفرسياد 2019"، مهنأ الرياضيين بالنتائج الممتازة التي حققوها في البطولة.

ففي لقطة طريفة قام بوتين بإبعاد حارسه الشخصي عن الصحفيين، قائلا: "إنه ضخم، أضخم من الرياضيين"، في إشارة للرياضيين الحاضرين.

«Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов!»: Путин отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру pic.twitter.com/3JeZNTNSzC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وأضاف بوتين بأن مسألة التربية البدنية والرياضة يجب اعتبارها مسألة تخص الدولة، وعلينا الاهتمام بها لأنها مؤشر على صحة الأمة والمؤشرات الديموغرافية.

وأكد أن الرياضة ليست نوعا من أنواع التسلية بل هي مسألة عامة.

يذكر بأن مدينة كراسنويارسك الروسية كانت قد احتضنت في الفترة الممتدة بين 2 و 12 مارس/آذار، بطولة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية "يونيفرسياد 2019".

وحقق منتخب روسيا رقما قياسيا جديدا لعدد الميداليات الذهبية التي يتوج بها فريق في دورة واحدة للألعاب الجامعية الشتوية