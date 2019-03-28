بيسكوف : لا أحد يملي على واشنطن شيء، ونأمل معاملة بالمثل

وقال بيسكوف معلقا على دعوة ترامب روسيا الخروج من فنزويلا اليوم الخميس:

"فيما يخص الولايات المتحدة، فهي تتواجد في العديد من المناطق حول العالم ولا أحد يُملي عليها أين يجب أن تتواجد، لذلك، فنحن نعوِل على الاحترام المتبادل، احترام حقوقنا في بناء العلاقات مع الدول، العلاقات التي تتناسب مع مصالحنا ومصالح تلك الدول".

وأشار بيسكوف، أن العلاقات الثنائية بين روسيا ودول أخرى لا يجب أن تقلق دول ثالثة، لافتا إلى أن موسكو لا تتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

وقال بيسكوف للصحفيين في تعليق على تصريحات ترامب بشأن تواجد خبراء روس في فنزويلا: "نحن لا نرى أن علاقاتنا الثنائية مع دولة ما يجب أن تقلق دول ثالثة، ولا يمكننا التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول".

وتابع: "نحن لا نتدخل بأي شكل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، ونعول أن دول ثالثة ستحذو حذونا، وستسمح للفنزويليين تقرير مصيرهم بنفسهم".

وكانت مجموعة من الخبراء الروس قد وصلوا لمطار كاراكاس للمشاركة في مشاورات مع المسؤولين الفنزويليين حول التعاون في الصناعات الدفاعية.