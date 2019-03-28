بوتين يتجول مع رئيس قرغيزستان بسيارة "أوروس" الروسية في بيشكيك (فيديو)

كتب الصحفي دميتري سميرنوف الذي نشر الفيديو "تجول الرئيسان في بيشكيك على متن ليموزين روسية تحمل علمي الدولتين —روسيا وقرغيزستان".

«Аурус», мраморный павильон, гимны и почетный караул: В Бишкеке с церемонии встречи Путина и Жээнбекова начался государственный визит президента России в Киргизию pic.twitter.com/0S7SfrQEVg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 28, 2019

وقدم جينبيكوف لبوتين حصان أورلوف وكلب تايغان المحلي، المعروف أيضًا باسم السلوقي القرغيزي؛ الجرو المقدم لبوتين يسمى "شيرخان".

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدعوة من نظيره القرغيزي سورونباي جينبيكوف، إلى جمهورية قرغيزيا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية؛ واتفقا على تعزيز التعاون في المجال العسكري-التقني. وتم التوقيع على وثيقة تعدل اتفاق عام 2012 بشأن وضع وشروط القاعدة العسكرية الروسية المشتركة في قرغيزيا.