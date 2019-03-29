بوتين يعقد اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي

صرح المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد اليوم الجمعة، اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، بأن: "الرئيس الروسي سيكون غدا الجمعة، في موسكو ويخطط لإجراء عدة لقاءات"، مضيفا: "بما في ذلك سيعقد اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن [الروسي].