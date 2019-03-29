روسيا تتطلع إلى تصدير مقاتلات الجيل الخامس إلى الشرق الأوسط

من الممكن أن تسمح الحكومة الروسية، في وقت قريب، بتصدير مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" إلى الدول الأخرى.

وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن فيكتور كلادوف، مسؤول التعاون الدولي في شركة "روستيخ" الحكومية، أن النسخة التصديرية من مقاتلة "سو-57" ستحمل اسم "سو-57أ".

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ويُتوقع أن تعرض روسيا طائرة "سو-57أ" لزوار معرض الطيران في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقا لما نقلته دورية "جينس" عن كلادوف.

ومن الممكن أن تقوم روسيا بتوريد طائرات "سو-57أ" لدول الشرق الأوسط والهند والصين، حسب كلادوف.

وكان دينيس مانتوروف، وزير صناعة وتجارة روسيا، قد كشف في تصريحات صحفية في 25 مارس/آذار، إمكانية تصدير طائرات "سو-57" إلى الدول الأخرى.