تركيا: صفقة "إس 400" مع روسيا سارية المفعول ونبحث أوقات التسليم

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، إن صفقة شراء المنظومة الدفاعية "إس 400" من روسيا، ماازالت سارية المفعول.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، بعد لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، "نبحث مع روسيا مواعيد تسليم منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية".

يتبع…