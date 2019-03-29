لافروف يقترح الرقص في لقائه مع وزير الخارجية التركي (فيديو)

ونشر الفيديو على صفحة وزارة الخارجية الروسية على "تويتر".
وسأل لافروف الصحفيين: "هل تنتظرون شيئا؟ هل تريدون منا أن نتحرك، نرقص؟
يزور الوزير الروسي أنطاليا. وعقد الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك، برئاسة وزيري خارجية روسيا وتركيا من 28 إلى 29 مارس/ آذار.
С.Лавров: 😄 «Вы что-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, станцевали?»#Россия #Турция #Анталья #Лавров— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 29, 2019
Sergey Lavrov: “Are you waiting for something? You want us to move, to dance?” #Russia #Turkey #Antalya #Lavrov 😄 pic.twitter.com/dDQRPiQtFu
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)