بالصور... الحيونات المدللة التي أهديت لبوتين

اكتسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سمعة كأحد من محبي الحيوانات، التي غالبا ما يتم تقديمها كهدايا للرئيس الروسي.

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ توليه السلطة سنة 2000 وترؤسه الحكومة في وقت لاحق، الكثير من الهدايا التي من مجملها نخبة من الكلاب والخيول والفهود والنمور.

فيما يلي نورد بعضا منها…

حصان أورلوفسكي

© Sputnik . Mikhail Klimentyev هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصان أورلوفسكي

قدم رئيس قرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدية حصان أورلوف خلال زيارة رسمية قام بها يوم أمس الخميس إلى العاصمة بيشكيك.

كلب شيرخان

© Sputnik . Mikhail Klimentyev هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكلب شيرخان

كما قدم الرئيس القرغيزي لنظيره الروسي كلب شيرخان هدية تسمى "شيرخان" وهو جرو تايغان محلي، معروف أيضًا باسم السلوقي القرغيزي.

جرو باشا

قدم الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، جروا يبلغ من العمر أربعة أشهر، من نوع "راعي شاربلانين" وقد أطلق عليه اسم باشا، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

يشار إلى أن هذا النوع من الكلاب معروف بمقاومته للبرد وقوته في التصدي للذئاب والدببة.

الجرو الوفي

© Sputnik . Ramil Sitdikov هنأ رئيس تركمانستان غوربانغولي بيرديموحيدوف نظيره الروسي فلاديمير بوتين في عيد ميلاده الـ 65 وأهداه جروا من فصيلة الأباي يدعى "فيرني" والذي يعني باللغة الروسية "الوفي".

هنأ رئيس تركمانستان غوربانغولي بيرديموحيدوف نظيره الروسي فلاديمير بوتين في عيد ميلاده الـ 65 وأهداه جروا من فصيلة الأباي يدعى "فيرني" والذي يعني "الوفي".

كلب يومي

© Sputnik . Alexei Druzhinin هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكلب يومي

قدم حاكم مقاطعة أكيتا نوريهيسا ساتاكي الشمالية اليابانية لبوتين جرو يدعى يومي أكيتا إينو، كدليل على امتنان اليابان للمساعدة التي قدمتها روسيا للتغلب على عواقب تسونامي 2011.

جرو بافي

© Sputnik . Alexei Druzhinin هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجرو بافي

وفي عام 2010 ، قبل بوتين جروا لكلب بوليسي نادر من رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف. الجرو البلغاري تميز لدرجة صعب فيها اختيار اسم له، حتى قرر الكرملين إعلان مسابقة خاصة بين الأطفال لأفضل اسم للجرو، حتى وقع الاختيار على اسم بافي الذي انتقاه أحد الأطفال.

النمر ماشا

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين النمر ماشا

في أحد أعياد ميلاده، تلقى فلاديمير بوتين أنثى نمر سيبيري نادر عمرها شهرين والتي أطلق عليها اسم ماشا. وتعد فصيلة النمر السيبيري المُهدى لبوتين من الانواع النادرة جدا، حيث لا يتجاوز عددها 500 نمر في جميع أنحاء روسيا.

المهر فاديك

© Sputnik . Vladimir Rodionov هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهر فاديك

يعتبر المهر فاديك، الذي ينتمي إلى أصغر سلالة خيول في العالم " فالابيلا "، واحد من أشهر الهدايا التي قدمت للرئيس الروسي. وتم تغيير اسم المهر عدة مرات، حيث أطلق عليه في البداية اسم تشيب ثم تم تغييره الى البذور وأخيرا اسمه فاديك.

الجرو كوني

تقليد إهداء الحيوانات لبوتين، أطلقه وزير الطوارئ السابق، وزير الدفاع الروسي الحالي سيرغي شويغو إذ أهداه سنة 2000 جرو كلب لابرادور واسمه كوني.