هذه الآلية الروسية قادرة على تدمير 8 دبابات أبرامز

وهذه الآلية المعروفة اختصارا باسم "كا-53949" مزودة بنظام صواريخ "كورنيت-دي/أ إم" المضادة للدروع، وتستطيع التعامل مع الدبابات الحديثة المعادية بفاعلية.
فمثلا، تستطيع الآلية الواحدة من طراز "كا-53949" تدمير 8 آليات مدرعة تنتمي إلى الجيل الثالث من الدبابات مثل "أبرامز" أو "ليوبارد 2".
ويستطيع الصاروخ الخاص بآلية "كا-53949" أن يخترق درعا لمسافة 1300 ملم. ويصل مداه إلى 10 كيلومترات.
ويبلغ وزن آلية "كا-53949" 16 طنّا. ويمكنها أن تسير بسرعة تزيد على 100 كيلومتر في الساعة. وتقدَّر قدرة محركها بـ350 قوة حصانية.
وكانت أنظمة صواريخ "كورنيت-دي/أ إم" تركب في عربات "في بي كا-233116 تيغر إم" المدرعة في وقت سابق. وتم عرضها مرارا خلال العروض العسكرية التي تقيمها القوات المسلحة الروسية في الساحة الحمراء بموسكو. ويتم تصديرها إلى الدول الأخرى حاليًا.
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