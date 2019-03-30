قاذفات الصواريخ الروسية محصنة ضد اعتراضها

ذلك أنها كانت تحت حماية المقاتلات الروسية.

© Sputnik . The Russian Defense Ministry تو-160 ترعب أربع دول أوروبية

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرتين من طراز "تو-160" قامتا بالرحلة الروتينية فوق بحر بارينتس وبحر النرويج وبحر الشمال خلال ما يزيد على 13 ساعة. ورافقتهما في بعض الأحيان مقاتلات تابعة لسلاح الجو الدانماركي وسلاح الجو البريطاني من طراز "إف-16" و"يوروفايتر".

ولم يكن ممكنا أن تعترض المقاتلات الدانماركية والبريطانية الطائرتين الروسيتين لأنهما كانتا تحت حماية المقاتلات الاعتراضية الروسية "ميغ-31" كما أشارت إلى ذلك وزارة الدفاع الروسية.

وأعلنت القوات الجوية البريطانية، أمس الجمعة، أنها رصدت قاذفات قنابل روسية فوق بحر الشمال وتابعتها حتى الوصول إلى حدود أجواء بريطانيا، وتوقفت عن ملاحقتها عندما اقتنعت بأن الطائرات الروسية لم تنتهك حرمة حدود المملكة المتحدة.

ولم تذكر القوات الجوية البريطانية أن قاذفتي الصواريخ الروسيتين كانتا تحت حماية المقاتلات الاعتراضية "ميغ-31".