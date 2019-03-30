روسيا تصنع طائرات لرواد الفضاء (فيديو)

ونُشر فيديو يُظهر هبوط الطائرة التي تحمل اسم أحد مؤسسي الصناعة الفضائية الروسية، سيرغي كورولوف، وهي من طراز "تو-204-300"، في المطار التابع لمركز إعداد رواد الفضاء في ريف موسكو.

© Sputnik . Alexey Kudenko قاذفة "تو-160" تتحول إلى طائرة فخمة

وستقوم الطائرة بنقل رواد الفضاء إلى قاعدتي "بايكونور" و"فوستوتشني" اللتين تنطلق منهما المركبات الفضائية، وستحمل رواد الفضاء العائدين إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية إلى مدينة رواد الفضاء.

ويُتوقع أن تنجز طائرة "تو-204-300"، وهي من صنع روسي، رحلتها الأولى إلى بايكونور في يوليو/تموز 2019.

وهناك طائرة أخرى من طراز "تو-204-300" تمت صناعتها من أجل مركز إعداد رواد الفضاء. وقد تصل هذه الطائرة التي ستحمل اسم رائد الفضاء الأول يوري غاغارين، إلى مدينة رواد الفضاء في بداية الأسبوع المقبل.