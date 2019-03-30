دعوة روسية لسلاح الجو الأمريكي إلى عدم البحث عن مغامرات قبالة سواحل شبه جزيرة القرم

وقال شيريميت، لوكالة "سبوتنيك": "هذا استفزاز آخر من قبل الولايات المتحدة، يحاولون إثبات أنهم لا يزالون رجال شرطة في العالم، لذلك يقومون بدوريات في جميع أنحاء العالم. منطق أفعالهم غير مفهوم، إنهم يختبرون صبرنا مرة أخرى، لكن (صبرنا) له حدود، يجب على سلاح الجو الأمريكي أن لا يبحث عن مغامرات على حدود القرم. يجب عليهم التوقف والتفكير مرة أخرى".
ونصح النائب الروسي، السلطات الأمريكية: بـ"عدم التلويح بخرقة حمراء أمام الدب".
وتظهر في الآونة الأخيرة، طائرات استطلاع أجنبية وطائرات مسيرة وعلى نحو متزايد بالقرب من الحدود الروسية والمنشآت العسكرية. ويجرى رؤيتها بانتظام فوق بحر البلطيق، وفي منطقة شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار، وكذلك ليست بعيداً عن القواعد الروسية في سوريا.
في الآونة الأخيرة، لم يلاحظ طائرات استطلاع أمريكية فقط، بالقرب من الحدود الروسية بل قاذفات نووية استراتيجية من طراز بوينغ "بي- 52 إتش".
ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن، إلى التخلي عن مثل هذه العمليات الاستطلاعية، لكن البنتاغون رفض.
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