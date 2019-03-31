بوغدانوف يلتقي فايز السراج في تونس ويبحثان الأزمة الليبية

وأيد الجانب الروسي فكرة عقد مؤتمر وطني موسع لهذا الغرض، بمشاركة وفود من جميع القوى السياسية والمناطق الليبية في إطار تنفيذ "خطة العمل" التي وضعها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة".
كما تم بحث احتمالات استئناف التعاون الروسي الليبي المتبادل في مختلف المجالات، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط واستخدام الإمكانات الدبلوماسية لروسيا من أجل تعزيز التطبيع المستدام في ليبيا.
جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، قد اتفق مع قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، في نهاية شباط/ فبراير، خلال لقائهما في الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة إجراء انتخابات عامة في البلاد. وقد عُقد الاجتماع بدعوة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة.
واقترحت الأمم المتحدة، في وقت سابق، إجراء الانتخابات العامة في ليبيا في ربيع عام 2019، على أن تؤدي نتائجها إلى تشكيل سلطات شرعية ومعترف بها عالميا.
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