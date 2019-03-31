بوغدانوف يلتقي فايز السراج في تونس ويبحثان الأزمة الليبية

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عقد أمس جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، وأيد فكرة عقد مؤتمر وطني لجميع القوى السياسية في ليبيا.

© AP Photo / Michel Euler السراج يكشف تفاصيل لقائه مع حفتر في أبو ظبي (فيديو)

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان المنشور على موقع الخارجية الروسية: "تم خلال اللقاء مناقشة مسألة حل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، مع التركيز على الحاجة إلى إجراء عملية تفاوض شاملة في أقرب وقت، بهدف تنظيم انتخابات عامة وتشكيل مؤسسات حكومية فعالة.

وأيد الجانب الروسي فكرة عقد مؤتمر وطني موسع لهذا الغرض، بمشاركة وفود من جميع القوى السياسية والمناطق الليبية في إطار تنفيذ "خطة العمل" التي وضعها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة".

كما تم بحث احتمالات استئناف التعاون الروسي الليبي المتبادل في مختلف المجالات، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط واستخدام الإمكانات الدبلوماسية لروسيا من أجل تعزيز التطبيع المستدام في ليبيا.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، قد اتفق مع قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، في نهاية شباط/ فبراير، خلال لقائهما في الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة إجراء انتخابات عامة في البلاد. وقد عُقد الاجتماع بدعوة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة.

واقترحت الأمم المتحدة، في وقت سابق، إجراء الانتخابات العامة في ليبيا في ربيع عام 2019، على أن تؤدي نتائجها إلى تشكيل سلطات شرعية ومعترف بها عالميا.