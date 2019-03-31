لماذا لا تحلق الطائرات فوق موسكو

نتابع دراسة الأماكن التي يتم حظر الطيران في أجوائها، حيث تكلمنا في وقت سابق عن حظر الطيران فوق جبال الهيمالايا، والآن سوف نتكلم عن سبب حظر الطيران فوق العاصمة الروسية موسكو.

في الحقيقة، كان الطيران محظورا فوق سماء موسكو إلى عام 2013، حيث تم بعدها السماح للطائرات بعبور أجواء موسكو، ولكن يجب أن تكون على ارتفاع 8000 متر. وعلى الرغم من ذلك فإنه من النادر جدا مشاهدة طائرات مدنية في سماء العاصمة الروسية، وفق موقع "موسكو 24".

© Photo/ flightradar24 حظر الطيران فوق موسكو

ونظرا لهذا القيد (الطيران على ارتفاع 8 آلاف متر)، لا يمكن للطائرات الهبوط أو حتى الإقلاع، حيث يتطلب الأمر تصريحا للطيران على ارتفاع 1500 مترا فقط. ولكن نظرا أن معظم الحوادث تحدث على وجه التحديد على هذا الارتفاع، فمن الخطر السماح بالطيران على ارتفاع 1500 متر.

ومن ناحية أخرى، في المدن الكبرى في أوروبا وأمريكا، تقوم الطائرات بالطيران فوقها دون أي قيود بالنسبة لارتفاع الطائرة. حيث قاموا بوضع خطط للإقلاع وهبوط الطائرات، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر المحتملة.

ويبدو أن موسكو أيضا سوف تتجهة نحو هذا، حيث سيؤدي إلى ازدياد تدفق الطيران بنسبة 30%، ولكن مع موجود هذه القيود إلى الآن، يمكن مشاهدة عدد محدود جدا من الطائرات الحاصلة على تراخيص تحلق فوق سماء موسكو (المناطق القريبة من الضواحي) ولكنها لا تقوم بالهبوط في مطاراتها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا تم حظر الرحلات الجوية في سماء موسكو؟ الجواب بكل بساطة هو من أجل الأمن وسلامة المواطنين، وذلك في حال وقوع حادث ما وسقوط الطائرة، سوف تسقط فوق البيوت وبالتالي حدوث كارثة مأساوية بين السكان.